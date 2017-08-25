بالصور.. انطﻻق مازيراتي جيبلي المحسنة باسم جديد وتكنولوجيا قيادة ذاتية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت مازيراتي النقاب عن النسخة المحسنة من موديل جيبلي المقرر طرحها في معرض تشنجدو موتور في 25 أغسطس وحملت السيارة اسم جيبلي جران لوسو وتميزت بصادم أمامي جديد وشبكة تهوية محسنة وتطعيمات كرومية وعتبات جانبية بلون السيارة وشعار جران لوسو في الأجزاء الجانبية الأمامية. أما مؤخرة السيارة فحصلت علي تحديثات أقل تشمل اضافة صادم جديد ومظهر خلفي أكثر حدة عن السابق .

وبينما جاءت تغييرات الشكل محدودة فقد حسنت الشركة من الجانب الأيروديناميكي في السيارة كما أضافت مصابيح أمامية LED متكيفة لاضاءة أفضل وبخصوص التقنيات فقد توفر للسيارة باقة من التكنولوجيا الحديثة التي تشمل نظم عديدة لمساعدة السائق بينما لم تعلن الشركة تفاصيل بخصوص التقنيات الجديدة ولكنها أكدت أنها تشمل القيادة الذاتية.

وتشمل المحركات المنتظرة في السيارة محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 344 حصان وبقوة 402 حصان ومحرك V6 سعة 3 لتر بقوة 270 حصان.