السجون تقيم برامج التدريب والتأهيل لمنسوبيها وفق الطرق العلمية المناسبة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ضمن الأوراق العلمية التي طرحت ضمن أجندة اجتماع مديري السجون السنوي بالمملكة، والذي أقيم برعاية مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي خلال الفترة ٢٨-٢٩/ ١١ / ١٤٣٨ طرحت ورقة علمية بعنوان ( التدريب على رأس العمل وفق معايير الكفاءة والفعالية والأثر) وقدمها الرائد /محمد بن عقاب الحارثي، وبنيت الورقة على عدد من الفرضيات التي تدور حول كيفية الحصول على أكبر عائد من التدريب لكل مساراته في السجون حيث سلط الضوء على المفاهيم والأديولوجيات التدريبية التي تصاحب عمليات التدريب والتأهيل، كما استعرض فيها تقييماً نموذجياً لعدد من الدورات التخصصية والنوعية التي عقدت في سجون المملكة خلال العام الجاري، ومنها دورة أعمال السجون التخصصية والدورة الحتمية والتنشيطية ، التي عقدت في سجون الطائف على رأس العمل ، وقد اشتملت الأطروحة على استعراض لأساليب تقييم التدريب ومعايير الكفاءة والفعالية باستخدام نموذج كير كباتريك وكذلك نموذج كيرو ونموذج باركر.

وقد سلط الضوء على أهم البيانات والمعلومات وأدوات التقييم القبلي والبعدي لكل برنامج تدريبي، وكيف أنه بالإمكان استخدام المعايير العالمية أثناء تقييم التدريب وتصميم المعايير المناسبة سواء كانت المقاييس وصفية أو كمية.

وقد قسم الباحث المعلومات والمهارات التي تعتمد عليها حقائب التدريب إلى ثلاثة أقسام :

١- معلومات ومهارات أساسية من الضروري تعليمها للمتدربين وهي الأساس في عقد البرنامج التدريبي.

٢- معلومات ومهارات ثانوية لايوجد مانع من اكسابها المتدربين وقد تكون نافعة ومفيدة لهم.

٣- معلومات ومهارات لابأس من اكسابها للمتدربين ولابأس من عدمها وإنما على حسب الوقت المتاح.

كما وخلصت الدراسة إلى اكتشاف عدد من الملاحظات التي تم رصدها أثناء البيئة التدريبية ويستفاد منها في تخطيط التدريب كما يلي :

* كلما شارك المتدرب في تصميم بيئة التدريب كلما زادت الفاعلية والكفاءة

* يميل المتدربون إلى تقييم أنفسهم بأنفسهم.

* الخبرات التي لديهم تساعد في اكتساب المهارات أثناء التدريب إذا توافقت معها .

وخلصت الدراسة إلى التوصية بالتوسع في التدريب على رأس العمل في السجون وتقييم البرامج التدريبية باستخدام معايير الجودة بما فيها الكفاءة والفعالية وقياس الأثر العائد على التدريب.

وقد نالت الأطروحة الإشادة والإعجاب من الحاضرين والتوصية كذلك بتضمين المادة العلمية التي وردت في الورقة لمواد التدريب في مركز تدريب السجون بجدة واعتمدت كذلك كتوصية أساسية من مخرجات الاجتماع.