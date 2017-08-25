إحالة المعتدين الأربعة على موظف مواقف السيارات إلى النيابة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أحالت شرطة منطقة مكة، اليوم الجمعة، 4 أشخاص للنيابة العامة، لقيامهم بالاعتداء على موظف شركة مواقف السيارات في جدة، 4 أشخاص للنيابة العامة، بسبب سوء تفاهم.

وأسفرت المضاربة الجماعية، عن إصابات بسيطة لدى جميع الأطراف، لكنهم تلقوا العلاج وغادروا المستشفى في حينه، وجرى سماع أقوالهم وإطلاق سراحهم بالكفالة الحضورية، وإحالة أوراقهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص ” .