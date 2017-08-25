سيارة تحترق فجأة وقائدها بداخلها... شاهد ماذا فعل! - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 25
أغسطس
وش فعل؟؟؟؟
جابوااا
الحمد لله على سلامته . في الحديد ولا في العبيد .
ههههه
الشركة تعوضه
زين ربي سلمه من هالحريق
والحديد بداله حديد
معوض خير من رب العالمين
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هييموو[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 3 ساعات
وش فعل؟؟؟؟
جابوااا
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2890 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على سلامته . في الحديد ولا في العبيد .
alfahd42[ عدد التعليقات: 11229 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه
سعيد[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشركة تعوضه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 1 ساعة
زين ربي سلمه من هالحريق
والحديد بداله حديد
معوض خير من رب العالمين