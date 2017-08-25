 سيارة تحترق فجأة وقائدها بداخلها... شاهد ماذا فعل! - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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سيارة تحترق فجأة وقائدها بداخلها… شاهد ماذا فعل!




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 3 ساعات

وش فعل؟؟؟؟
جابوااا

[ عدد التعليقات: 2890 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على سلامته . في الحديد ولا في العبيد .

[ عدد التعليقات: 11229 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههه

[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 2 ساعتين

الشركة تعوضه

[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 1 ساعة

زين ربي سلمه من هالحريق
والحديد بداله حديد
معوض خير من رب العالمين

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