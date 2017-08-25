القبض على طالب استرالي هاجم معلمته وزملائه وأصاب 4 منهم - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

أوقفت شرطة العاصمة الأسترالية ” كانبيرا ” ، صباح اليوم الجمعة، على طالب جامعي 18 عاماً؛ بعدما اعتدى على 3 من زملائه ومعلمته بعصا بيسبول.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإسعاف نقل 4 أشخاص من جامعة ” Australian National ” إلى مستشفى المدينة في كانبيرا؛ بعد هجوم طالب جامعي عليهم، موضحة أن المعتدي هاجم للوهلة الأولى معلمته بعصا بيسبول كان يخفيها قبل أن يتحوّل إلى شخص هائج ويهجم على ثلاثة طالبات ويصيبهن بإصابات مختلفة ” ؛ حيث أاحتجز الطالب المعتدي من قبل أمن الجامعة حتى وصلت قوات الشرطة التي أوقفته تمهيداً لكشف ملابسات الهجوم.