" مدني المنورة " يسيطر على تماس كهربائي بمركز صحي في حي الأزهري - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تابعت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم، حادث تماس كهربائي في أحد المراكز الصحية المتخصصة التابع للشؤون الصحية بحي الأزهري بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد، خالد مبارك الجهني إنه قد ورد بلاغ عند الساعة ١٣:٠٥ من ظهر هذا اليوم الجمعة عن حادث تماس كهربائي في أحد المراكز الصحية بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع للموقع.

وأوضح اقتصار الحادث على تماس كهربائي في التمديدات الكهربائية للسقف المستعار بغرفة خدمة مستخدمه لإعداد وتجهيز الوجبات بالدور الأرضي مساحتها ٤ م٢، وتم فصل التيار الكهربائي ومباشرة الحادث باستخدام المطفيات اليدوية والسيطرة على الحادث، دون حدوث إصابات.