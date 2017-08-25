القوات المسلحة تقدم العزاء لوالد الشهيد " العيسى " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تقدم العميد ركن حامد عبدالله الشمري على رأس وفد من القوات المسلحة حضر ليقدّم تعازي القيادة لوالد الشهيد علي محمد علي آل مفلح العيسي بمنزله في المريبي بقرية أقس التابعة لمركز سبت الجارة شمال القنفذة.

ونقل الوفد تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان وقيادات القوات المسلحة، على رأسها قائد القوات المسلحة فهد بن تركي.

وأكد ” الشمري ” أن ” بن تركي ” أوصي بتلمس احتياجات ومطالب أسرة الشهيد.

من جهته، شكر والد الشهيد محمد علي العيسي، خادم الحرمين وولي عهدة وجميع القيادات على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة.