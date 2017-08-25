بالصور.. تزويد مرسيدس V-Class بنسخ RISE و Limited - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

دعمت مرسيدس من عائلة V-Class من خلال اطلاق اصدارين جديدين هما RISE و Limited Edition قبل تقديمهما بصورة رسمية في معرض فرانكفورت 2017. وسيقتصر انتاجهما علي 1500 نسخة فقط وسيتميزان بلون أحمر ميتاليك وهو طلاء مألوف بالنسبة للمشترين المرتبطين بـ C-Class و E-Class.

كما زود كلاهما بباقة Night قياسياً التي تشمل تحديثات خارجية مع عناصر تصميم سوداء كما يمكن اضافة باقتي AMG Line و Avantgarde Exterior Sports بصورة اختيارية. وستتوفر هذه النسخ للحجز في ألمانيا خلال الشهر التالي بسعر 41.202 دولار مع تميز نسخة RISE بتجهيزات قياسية مثل مساعد Crosswind ونظام اختياري Pre-Safe ومساعد منع التصادم ومساعد الحفاظ على المسار.

وتعرض RISE بصورة قياسية أو بنسخة ممتدة في قاعدة العجلات بخيار من محركين ديزل 2.1 لتر بقوة 134 و161 حصان وعزم دوران 330 و380 نيوتن متر ويمكن ربط كلا النسختين بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو اختياري أوتوماتيك من 7 سرعات.