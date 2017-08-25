بدء محاكمة 5 متهمين بالتخابر ودعم الإرهاب وزعزعة الأمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

بدأت أمس الخميس المحكمة الجزائية المتخصصة في عقد أولى جلساتها لمحاكمة 5 عناصر، بتهم تتعلق بالتخابر مع إيران والتجسس لصالحها ودعم الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، شملت التدرب على صناعة المتفجرات بإيران.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على مجموعة تضم 5 أفراد مرتبطة بإيران، تورطت في دعم الإرهابيين بمحافظة القطيف ومدهم بالأسلحة، بتهريبها عبر البحر من إيران، وفقاً لـ ” عكاظ “.

وتبين من الاستجواب خلال جلسة المحكمة أمس، أن الموقوف أحمد المغسل بسبب وقوفه خلف حادثة تفجير أبراج الخبر في نهاية تسعينات القرن الميلادي الماضي، والذي قُبض عليه في إيران ونُقل إلى المملكة لاحقاً، متورط بتزعم هذه المجموعة وتدريبها في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران.

ووجّه المدعي العام للمتهمين تهماً تراوحت بين التخابر مع دولة أجنبية والتجسس لصالحها بهدف الإضرار بأمن المملكة وتهديد استقرارها وزعزعة نسيجها الاجتماعي بنشر الفتنة، بجانب تهريب السلاح، ودعم الإرهاب، وتدريب إرهابيين، بالإضافة لاستقبال أحد المتهمين 5 آلاف ريال من المرشد الإيراني خامنئي لتشجيعه على التجسس لصالح إيران.