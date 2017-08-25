المملكة تستقبل 1,4 مليون حاج بزيادة 32% عن الموسم الماضي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وصل عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم 2 / 12 / 1438 هـ 1.497.095حاجاً , و ذلك بزيادة بلغت 367.095 حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ، و بنسبة قدرها 32 % تقريباً ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وذكرت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.400.670 حاجاً ، والقادمين عن طريق البر 83.056 حاجاً، والقادمين عبر البحر 13.369 حاجاً.