بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض لوعكة صحية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض لوعكة صحية
تخضع الإعلامية الكويتية حليمة بولند للعلاج داخل إحدى المستشفيات ، عقب تعرضها لوعكة صحية ، اثناء تصويرها لاحد الاعلانات في ابوظبي .
وانتشرت صورا لحليمة وهي في المستشفى فيما نشرت صديقة لها مقطع فيديو وهي توجه الاتهام للمتابعين عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي انهم سبب تعرض حليمة لوعكة صحية بسبب الحسد والعين.
وكانت حليمة بولند قبل تعرضها للعارض الصحي نشرت عدة مقاطع فيديو لها وهي تستعد للسفر من الكويت وتصوير الاعلان .
برق[ عدد التعليقات: 10643 ] نشر منذ 14 دقيقة
مغار العيون القشرا اللي ماصلّت على النبي ولا تذكر الله هي اللي صابتها
جعلتس تقومين بالسلامه ياكايدتهم وطهور ان شاءالله وماتشوفين شر
.
ادعو لها ياناس بالشفاء العاجل تراها مملوحه الله لا يحرمنا منها ومن شوفة
خلفيتها الثقافيه ، اللي تحوي كل فنون العلم والثقافه والأدب ، بل هي مدرسه
في فنون الأحاسيس
ورده ياحلّومه 🌹🌹🌹🌹🌹🌹
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1088 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يشفيها
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10586 ] نشر منذ 4 دقائق
حتى وانتي ع فراش المرض
حاطه فل ميك اب ورموش
دخيل الله 😂😂😂