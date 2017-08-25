بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض لوعكة صحية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تخضع الإعلامية الكويتية حليمة بولند للعلاج داخل إحدى المستشفيات ، عقب تعرضها لوعكة صحية ، اثناء تصويرها لاحد الاعلانات في ابوظبي .

وانتشرت صورا لحليمة وهي في المستشفى فيما نشرت صديقة لها مقطع فيديو وهي توجه الاتهام للمتابعين عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي انهم سبب تعرض حليمة لوعكة صحية بسبب الحسد والعين.

وكانت حليمة بولند قبل تعرضها للعارض الصحي نشرت عدة مقاطع فيديو لها وهي تستعد للسفر من الكويت وتصوير الاعلان .