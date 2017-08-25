محمد الشلهوب يعتزل كرة القدم .. ماذا قال المعلقين قبل اعتزاله - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 11 ساعة 535 5 فيديوهات متنوعة محمد الشلهوب يعتزل كرة القدم .. ماذا قال المعلقين قبل اعتزاله
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 10 ساعات
وداعآ ابو البندري
لم تنجب الملاعب نجم بأخلاقة مثلك
يختلف الكل لاكن يجتمع في تقديرك واحترامك
راشد بن سعد[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 7 ساعات
احسن في الملاعب السعودية محمد الشلهوب وتيسير الجاسم
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 5 ساعات
توهم مجددين له مدة سنه
مافيه شئ رسمي على اعتزال الشلهوب
مجرد اشاعه
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 1 ساعة
عسى
نتمنى انها اشاعه
خساره الشلهوب خلوق ومؤدب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32850 ] نشر منذ 1 ساعة
والف الف نعم باالشلهوب ، أخلاق ولعب ممتاز ، يذكرني بفهد المصيبيح ,, كلاهما عال العال ,,