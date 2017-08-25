 محمد الشلهوب يعتزل كرة القدم .. ماذا قال المعلقين قبل اعتزاله - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 26

    أغسطس

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محمد الشلهوب يعتزل كرة القدم .. ماذا قال المعلقين قبل اعتزاله




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 10 ساعات

وداعآ ابو البندري
لم تنجب الملاعب نجم بأخلاقة مثلك
يختلف الكل لاكن يجتمع في تقديرك واحترامك

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 7 ساعات

احسن في الملاعب السعودية محمد الشلهوب وتيسير الجاسم

[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 5 ساعات

توهم مجددين له مدة سنه
مافيه شئ رسمي على اعتزال الشلهوب
مجرد اشاعه

[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 1 ساعة

عسى
نتمنى انها اشاعه
خساره الشلهوب خلوق ومؤدب

[ عدد التعليقات: 32850 ] نشر منذ 1 ساعة

والف الف نعم باالشلهوب ، أخلاق ولعب ممتاز ، يذكرني بفهد المصيبيح ,, كلاهما عال العال ,,

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