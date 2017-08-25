انخفاض الأحلام لكبار السن مؤشر للإصابة بالخرف - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حذرت دراسة طبية من أن كبار السن الذين تنخفض بينهم معدلات الأحلام، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف مع تقدمهم في العمر.

وأوضح الباحثون في جامعة ” بوسطن ” الأمريكية، أن ما يعرف ” بالمرحلة الحرجة ” ، والتي تتميز بحركة العين السريعة، تحدث على فترات طويلة على مدى الليل أثناء النوم، وتتميز بحركات أكثر، وأضافوا: ” لقد وجدنا أن الأشخاص الذين يعانون من ” المرحلة الحرجة ” في النوم على مدى ليلة كاملة، أظهروا زيادة في مخاطر الإصابة بخرف الشيخوخة في المستقبل، مشيرين إلى أنه لكل 1% انخفاض في معدلات الأحلام، هناك زيادة بنسبة 9% لفرص الإصابة بالخرف وألزهايمر لاحقا.

وكان عدد من البحوث الطبية السابقة قد أشارت إلى أن وجود ارتباط بين تراجع معدلات الأحلام والخرف يحتاج المزيد من البحث والدراسة، إلا أنها قد تعد مؤشرا لإمكانية تطوير الخرف في غضون 18 عاما من الإصابة بهذه الحالة.

وركزت الدراسة الحالية على أكثر من 321 رجلا وسيدة، تراوحت أعمارهم بين 60 و65 عاما، بين عامي 1995 – 1998، وقد تتبع الباحثون لأول مرة دورة النوم لدى الرجال والنساء على مدى ليلة واحدة، ثم تم تتبع جميع المرضى للحصول على علامات الخرف لمدة تصل إلى 19 عاما (12 عاما في المتوسط).. في نهاية المطاف، أصيب 32 مشاركا بالخرف، فيما يعاني 24 من هؤلاء الناس بتطوير مرض ألزهايمر.

وخلص المحققون إلى أن أنماط النوم العميق لا تؤثر فى خطر الخرف، ولكن الأنماط الخفيفة والمتقطعة الخالية من الأحلام هي من يؤثر بصورة مباشرة.