راتب وافد 200 ألف ريال شهريا يشعل مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعقد موقع بين أحد الوافدين والمؤسسة التي يعمل بها تكشف عن تقاضيه راتباً قدره 200 ألف ريال.

وتفاعل المغردون مع صورة العقد وأطلقوا هاشتاج بعنوان #عراقي _راتبه_200 ألف، أعادوا من خلاله نشر صورة العقد والوظيفة التي يعمل بها كرئيس قطاع إدارة المشاريع في المؤسسة.

وأبدى العديد من المتابعين دهشتهم الكبيرة من هذا الرقم ووجهوا انتقادات للشركات وقال محمد السبيعي: يستكثرون على أبناء الوطن 3000 ويدفعون للأجنبي رواتب 10 سنين بالشهر، ثم يتهمون أبناء الوطن بالكسل والفشل.

قال المغرّد عبدالعزيز بن عبدالله: “ راتب العراقي الأساسي 148 ألف بدل السكن 37.037 ألف بدل النقل 14.815 ألف، و 25% من الشعب عاطل !! ” .