راتب وافد 200 ألف ريال شهريا يشعل مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

راتب وافد 200 ألف ريال شهريا يشعل مواقع التواصل
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعقد موقع بين أحد الوافدين والمؤسسة التي يعمل بها تكشف عن تقاضيه راتباً قدره 200 ألف ريال.
وتفاعل المغردون مع صورة العقد وأطلقوا هاشتاج بعنوان #عراقي _راتبه_200 ألف، أعادوا من خلاله نشر صورة العقد والوظيفة التي يعمل بها كرئيس قطاع إدارة المشاريع في المؤسسة.
وأبدى العديد من المتابعين دهشتهم الكبيرة من هذا الرقم ووجهوا انتقادات للشركات وقال محمد السبيعي: يستكثرون على أبناء الوطن 3000 ويدفعون للأجنبي رواتب 10 سنين بالشهر، ثم يتهمون أبناء الوطن بالكسل والفشل.
قال المغرّد عبدالعزيز بن عبدالله: “ راتب العراقي الأساسي 148 ألف بدل السكن 37.037 ألف بدل النقل 14.815 ألف، و 25% من الشعب عاطل !! ” .
Zezu[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه..مهزلة مالية.
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 2 ساعتين
والخافي اعظم
أم غمازه[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 1 ساعة
راضيه ب2000 بس تجين وظيفه 😭
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16936 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
سعد[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 51 دقيقة
شركة جبل عمر للتطوير ..!!
نايف الشمراني[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 49 دقيقة
وعراكي بعد!!
ابوبدر[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 47 دقيقة
يالله الوافدين لهم ميزات عن المواطن . الطاسه ضايعة
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1899 ] نشر منذ 45 دقيقة
ليش زعلانين وليش تحملون الامور اكثر مما تحتمل ,هناك اناس رواتبهم اكثر من ذلك ولكن مردود عملهم يفوق رواتبهم اضعاف مضاعفة وليس كل الناس يستطيع ادارة المشاريع فهناك الشهادات والخبرة والعلاقات العامة وادارة الموارد البشرية والمالية يعني بالعربي الفسيخ على قد بساطك مد رجليك
طلال600[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 45 دقيقة
مليان مليان زي كده منها شركات السيارت والفنادق ال5نجوم والبنوك وعدد ماخفي كان اعظم وكمان همن يقولوا هذا راتب المواطن 3000 مدى الحياة
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18537 ] نشر منذ 33 دقيقة
أكيد ماأعطي هاالراتب الا وهو شخص له خبرات وشهادات عليا
لاأنا ولا كثير نقدر نجيب ولا مثل ربع هاالشهادات
بأختصار ماأعطوه الراتب هذه الا وهو
يستااااااااااهل🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 11186 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يعين على الرواتب اللي مثل هذه تشك فيها وفي عقودها
ابو لما[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 9 دقائق
كلام القرني سليم مااعطي هالراتب الا ويستحقه والشركات ابخص بمصالحها ولو مو موفي معهم شاتووه.
ابو لما[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 7 دقائق
والله اللذي لااله غيره اني ادور موظف سعودي وبراتب 6000وماني محصل كل اللي جا واشتغل شهر اثنين جمع وسافر ولا اشترى جوال جديد وترك العمل واللي مابيوم جا بموعده ….ياجماعه الخلل فينا.
خالد …[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 دقائق
شي طبيعي جدا … اجنبي ويتحكم بالمبلغ الي يبيه ..ياليت يعطوني فرصه نشتغل وما ابي منهم راتب ولا شي اهم شي خدمة بلدنا