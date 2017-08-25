أستراليا: يجب القضاء على تنظيم داعش في الفلبين - صحيفة صدى الالكترونية

سيدني(صدى):

شدد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، اليوم الجمعة، أنه يجب التغلب على تنظيم داعش في مدينة ماراوي جنوبي الفلبين، وإلا فإنه يمكن أن تصبح المدينة عاصمة لداعش في جنوب شرق آسيا.

ورفض تيرنبول التعليق على مقطع فيديو جديد، صادر عن داعش يصف أستراليا بأنها كلب حراسة للولايات المتحدة في المنطقة، لكنه أكد “ أهمية هزيمة التنظيم في الفلبين، لأنه يجذب مقاتلين أجانب إلى صفوفه ”.

وصرح تيرنبول لقناة “ 3 إيه دبليو ” الإذاعية التي تبث في ملبورن: “ من المحتمل أن يشكل ذلك تهديداً لاستقرار المنطقة، وبالتالي تهديداً لأستراليا ”.

وأكد تيرنبول على أن أستراليا ستواصل تقديم معونات إلى الحكومة الفلبينية من بين ذلك طائرتا استطلاع طراز “ بي3 أوريون ” تعملان لدى الجيش الفلبيني،

كما تأسف لعمليات القتل خارج نطاق القضاء في الحملة ضد تجار المخدرات التي أمر بها رئيس الفلبين.