هروب رئيسة وزراء تايلاند بعد صدور قرار باعتقالها - صحيفة صدى الالكترونية

بانكوك(صدى):

قالت مصدران مقربان من رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا، اليوم الجمعة، إنها فرت من البلاد، بينما أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحقها بعدما لم تمثل أمام المحكمة اليوم لسماع الحكم فى قضية إهمال.

وذكر أحد المصادر، وهو عضو فى حزب بويا تاى الذى تتزعمه ينجلوك، لرويترز ” غادرت تايلاند بالتأكيد ” .

ورفض المصدر ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث نيابة عن ينجلوك. وأكد مصدر آخر مغادرتها البلاد.

ولم يكشف المصدران تفاصيل عن مكانها الحالي.