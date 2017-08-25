هروب رئيسة وزراء تايلاند بعد صدور قرار باعتقالها - صحيفة صدى الالكترونية

هروب رئيسة وزراء تايلاند بعد صدور قرار باعتقالها
قالت مصدران مقربان من رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا، اليوم الجمعة، إنها فرت من البلاد، بينما أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحقها بعدما لم تمثل أمام المحكمة اليوم لسماع الحكم فى قضية إهمال.
وذكر أحد المصادر، وهو عضو فى حزب بويا تاى الذى تتزعمه ينجلوك، لرويترز ” غادرت تايلاند بالتأكيد ” .
ورفض المصدر ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث نيابة عن ينجلوك. وأكد مصدر آخر مغادرتها البلاد.
ولم يكشف المصدران تفاصيل عن مكانها الحالي.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10629 ] نشر منذ يومين
الهرررررب 😂😂
Zezu[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ يومين
العطه..يا بطه
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7612 ] نشر منذ يومين
من جدك إنتِ🤔??!
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لاتقولوا ما أقدر أجيبه / لاتقولوا هذي صعيبة!
أجيبه يعني أجيبه / لو كان تحت الحراسهههة😂😂😹
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7612 ] نشر منذ يومين
إلا ماقلتي لي يا ينجلوك لييييش صادر قرار بإعتقالك??🤔
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7612 ] نشر منذ يومين
إيه صح قلتي لي السبب قضية إهمال.
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بس ماعرفنا مهملة ف ويش بالضبط?🤔?”
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 36 دقيقة
كشف مصدر كبير في حزب بويا تاى الذى تنتمي له رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا عن أنها هربت إلى دبي تجنبًا لحكم المحكمة ضدها بالسجن.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32932 ] نشر منذ 28 دقيقة
من حيلة فااليهرب عن كتم الحريه ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12530 ] نشر منذ 9 دقائق
زين سوت ايش تبي بالمحكمه وسين وجيم ويمكن تسجن