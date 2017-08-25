4 طرق منزلية لتلميع الأثاث المنزلي قبل العيد - صحيفة صدى الالكترونية

4 طرق منزلية لتلميع الأثاث المنزلي قبل العيد
تشهد جميع المنازل هذه الفترة حالة من الاستعدادات بقدوم العيد ومنها تنظيف المنزل وترتيبه، ومن الأمور التي تحرص عليها المرأة أن يكون بيتها له بريق جمالي ومنها الأثاث، وهناك عدة طرق لإعادة البريق لأثاثك وهي:
– الخل
يضفي الخل بريق رائع على الخشب، وذلك بخلط كوب ماء مع كوب خل وانقلي الخليط إلى زجاجة رذاذ واضيفي ملعقة من زيت الزيتون، ثم امزجه في زجاجة ورشي الخليط على الخشب ثم افركي بقطعة قماش نظيفة.
– زيت جوز الهند
زيت جوز الهند له فوائد عديدة للجمال والبشرة، كما أنه مفيد لمنزلك في تلكيع الأثاث، وذلك بوضع ملعقة كبيرة منه على قطعة قماش نظيفة وفرك الخشب بشكل دائري.
– زيت الزيتون
زيت الزيتون أيضاً له ميزة لمنزلك، ولتستفادي به في التلميع، عليك خلط نصف كوب من زيت الزيتون مع كوب من الليمون. ثم ضعي الخليط في زجاجة رذاذ ورُجّي الزجاجة جيدًا. وبعد ذلك ضعي من الخليط على قطعة قطنية ونظفي الخشب جيدًا، خصوصًا أن هذا الخليط يعيد للخشب رونقه.
– شمع العسل
هذه الخلطة فعالة جدًا في تلميع الأثاث الخشبي، وما تحتاجين لفعله هو خلط كوب من شمع العسل مع نصف كوب من زيت الزيتون وبعض قطرات الزيت العطري. استخدمي هذه الخلطة على الأثاث.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7514 ] نشر منذ 34 دقيقة
طُرق منتازة يستفيدون منها «الخادمات»
لكن المشكلة بعضهن ماتعرف عربي ويش الحل🤔🤔??
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10572 ] نشر منذ 33 دقيقة
😍😍
بجرب زيت الزيتون واشوف 😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10572 ] نشر منذ 32 دقيقة
ليلة العيد
يبي لها شغاله بالايجار
وتخلينها تلمع البيت كله قطعه قطعه😍😍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14097 ] نشر منذ 30 دقيقة
إن شاء الله أجربها 😍
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12500 ] نشر منذ 23 دقيقة
يكون خير
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7514 ] نشر منذ 19 دقيقة
أنا لله الحمد مرتاحة من تلميع الأثاث لأني ساكنة بخيمة مافيها إلا زولية
وأغسلها وقت المطر يعني إذا أمطرت أمدها وأخلي المطر يرزم علاها 🌧
وبعد تظهر السمس☀️تنشفها !
loloa.[ عدد التعليقات: 5304 ] نشر منذ 13 دقيقة
الخل معروف بس الافضل بينهم زيت جوز الهند ريحته جميله وخفيف نوعا ما عن زيت الزيتون
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7514 ] نشر منذ 9 دقائق
يانورة هو حن لاقين شمع عسل نأكله عشان نلمع به الأثاث🤔