اللحية تؤخر عوارض الشيخوخة والتجاعيد - صحيفة صدى الالكترونية

اللحية تؤخر عوارض الشيخوخة والتجاعيد
على الرغم من أن اللحية باتت في رأي البعض ” موضة قديمة ” ، إلا أنها تحمل على ما يبدو منافع أبعد من المظهر.
فقد توصلت دراسة أعدها علماء في جامعة كوينزلاند إلى أنها مفيدة للصحة، إلى أن اللحية تقي بنسبة 90 إلى 95 % من أشعة الشمس فوق البنفسجية.
وبما أنها تقي من أشعة الشمس لاسيما إذا كانت كثيفة، فهي بالتالي تؤخر عوارض الشيخوخة وظهور التجاعيد لاسيما في الوجه، وتحافظ على وجه أكثر شباباً.
كما أنها تقلل بنسبة معقولة خطر الإصابة بـ سرطان الجلد أقلها في محيط الوجه.
إلى ذلك، توصلت بعض الإحصاءات إلى نتيجة مفادها أن الرجل ” الملتحي ” أكثر جاذبية من غيره! كما أن دراسة أسبق أظهرت ميل النساء إلى الملتحين أكثر من غيرهم. وأظهرت الدراسة، التي شارك في تأليفها دكتورأنتوني لي، من جامعة غلاكسو، ودكتور سان تالاماس، من جامعة سانت أندروز، أن اللحية يمكن أن تعوض عن #ملامح الوجه الصغيرة أو الضعيفة.
وقال الباحثون في حينه: ” وجدنا أن الوجوه الملتحية التي تم إدخال تعديلات على صورها لتصغير حجم الفك فيها كانت أكثر جاذبية. تليها الوجوه الملتحية دون تعديلات على حجم الفك وبنفس المرتبة الوجوه الحليقة مع فك كبير. أما الوجوه الحليقة مع فك صغير فتم تصنيفها باعتبارها الأقل جاذبية ” .
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 15 ساعة
ماسن الرسول صلى الله عليه وسلم شئ الا لحكمه بليغه
loloa.[ عدد التعليقات: 5318 ] نشر منذ 15 ساعة
بعيد عن كل ما ذكر هي سر من اسرار الجمال للرجل
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2914 ] نشر منذ 15 ساعة
صِدَقتي يا إختي بسمة رضا . جزاكِ الله كُلَ خيرٍ ورَحِمَ والديكِ .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12504 ] نشر منذ 15 ساعة
اللحيه تعتبر ميزة الرجال
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10592 ] نشر منذ 15 ساعة
موضوع رجالي مالنا علاقه 😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14106 ] نشر منذ 15 ساعة
هيبه ع الرجل بس إذا خفيفه أحلى 😍
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8954 ] نشر منذ 14 ساعة
طيب كل شاب حسب هيئة وجهه
فيه اللي يليق بالعوارض واللحية والسكسوكة عن نفسي أحب السكسوكة سواءً كثيفة او خفيفة مع تخفيف الشنب كلها تليق ع وجهي،،
وتختلف الأذواق مثلاً اذا تكلمنا عن جمال وجه البنت عن نفسي احب وجه البنت النعومة اللي لاحطيت اصبعك ع خدها تصير علامة حمراء تقل بصمة
زائر[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 14 ساعة
الشوارب و اللحيه من علامات الرجوله و الجلق تشبه بالنساء حال بحال .
مغرد[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 1 ساعة
واحد شا يل دقنه الثا نى زعلا ن ليه