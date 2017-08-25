⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. حليمة بولند لمي العيدان: شوفي نفسك وبعدين انتقدي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

سخرت الإعلامية حليمة بولند ، من هجوم الإعلامية مي العيدان عليها ، عقب نشرها مقطع فيديو هاجمت فيه العيدان بولند مٌشيره إلى أن ملابسها لا تٌناسب العادات والتقاليد .

حيث نشرت حليمة بولند ، مقطع صوتي ترد به على هجوم العيدان قائلة ” أن مي العيدان تهاجم الناس وتشتمهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت صورة للأخيرة يظهر فيها جزء من صدرها وسألت: ” أول ما حطيت اسمك على جوجل طلعتلي ها صورة. هل لبس من تقاليدنا؟ ” .

وأضافت: ” إذا دام بيتك من زجاج لا ترمين الناس بالحجارة ، شوفي نفسك وبعدين انتقدي ” .

إشارة إلى أن حليمة كانت نشرت فيديو آخر أشارت فيه إلى أن كل من يريد تحقيق الشهرة عبر وسائل التواصل يذكر اسمها. وقالت: ” كل شي عن حليمة بولند ينتشر كالنار في الهشيم ” .