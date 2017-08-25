⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. حليمة بولند لمي العيدان: شوفي نفسك وبعدين انتقدي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حليمة بولند لمي العيدان: شوفي نفسك وبعدين انتقدي
سخرت الإعلامية حليمة بولند ، من هجوم الإعلامية مي العيدان عليها ، عقب نشرها مقطع فيديو هاجمت فيه العيدان بولند مٌشيره إلى أن ملابسها لا تٌناسب العادات والتقاليد .
حيث نشرت حليمة بولند ، مقطع صوتي ترد به على هجوم العيدان قائلة ” أن مي العيدان تهاجم الناس وتشتمهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت صورة للأخيرة يظهر فيها جزء من صدرها وسألت: ” أول ما حطيت اسمك على جوجل طلعتلي ها صورة. هل لبس من تقاليدنا؟ ” .
وأضافت: ” إذا دام بيتك من زجاج لا ترمين الناس بالحجارة ، شوفي نفسك وبعدين انتقدي ” .
إشارة إلى أن حليمة كانت نشرت فيديو آخر أشارت فيه إلى أن كل من يريد تحقيق الشهرة عبر وسائل التواصل يذكر اسمها. وقالت: ” كل شي عن حليمة بولند ينتشر كالنار في الهشيم ” .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10572 ] نشر منذ 15 دقيقة
مالقيتن رجال يربونكن
كلكن ماشيات ع حل شعركن
😤😤
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 9 دقائق
فخار يكسر بعضة قليلات تربية
loloa.[ عدد التعليقات: 5304 ] نشر منذ 9 دقائق
التم المتعوس على خايب الرجاء
كل منكم تطلع فضائح الثانية والتافهين من بيستمعون لكم
كان زمان[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 9 دقائق
والله مصخرة ..
الطبق يتهزأ بالمنخل .. فخار يكسر بعضة …….
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12500 ] نشر منذ 9 دقائق
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
هاي النوعيه مالهن رجال وهن يربن ارجالهن ان كان عندهن
مشكلة مي العيدان عويصه ما احد معطيها وجهه ولا بقى احد ما تكلمت فيه
اتصور عندها مشكله الرعشه لكن هي بزياده عن ساره الودعاني
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2853 ] نشر منذ 7 دقائق
.. صِدَقتي إختي أمــــــــــــل ..
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وما أردى من ألمربوط إلا ألمنفلِت .