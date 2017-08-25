موظفة تستقيل من عملها عقب فوزها بـ 750 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تقدمت مافيس وانشيك بأستقالتها كموظفة في الرعاية الصحية منذ 32 عاماً بمستشفى في سبرينغفيلد ، حيث أتصلت عليهم قائلة ” لن أعود ” .

جاء ذلك عقب أن فازت وانشيك بأكثر من 750 مليون دولار في سحب على جائزة باوربول وهي أكبر جائزة لحائز منفرد على بطاقة في تاريخ المنافسة.

وأكدت وانشيك وهي أم لابنة عمرها 31 عامًا وابن عمره 26 عامًا في تصريحات إعلامية ، “ أردت أن ينتهي الأمر ثم يتركني الجميع وشأني ” .

وتابعت وانشيك أن أمامها الاختيار بين تلقي دفعات سنوية تبلغ إجمالًا 758.7 مليون دولار على مدى 29 عامًا أو الحصول على أكثر من 440 مليون دولار دفعة واحدة قبل خصم الضرائب.