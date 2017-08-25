السبهان: الجيش اللبناني يثبت أن المؤسسات الشرعية هي الحامية للدول - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، إن جهود الجيش اللبناني للحفاظ على أمن واستقرار بلاده يؤكد أن المؤسسات الشرعية هي التي تحمي الدول وليس الطائفية.

وكتب ” السبهان ” في تغردية على حسابه الخاص بـ ” تويتر ” : ” جهود الجيش اللبناني ومحافظته على أمن واستقرار وطنه تثبت أنه لا يحمي الدول الإ مؤسساتها الشرعية الوطنية وليست الطائفية هي من يبني الدول ” .