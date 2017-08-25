السبهان: الجيش اللبناني يثبت أن المؤسسات الشرعية هي الحامية للدول - صحيفة صدى الالكترونية

السبهان: الجيش اللبناني يثبت أن المؤسسات الشرعية هي الحامية للدول
قال ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، إن جهود الجيش اللبناني للحفاظ على أمن واستقرار بلاده يؤكد أن المؤسسات الشرعية هي التي تحمي الدول وليس الطائفية.
وكتب ” السبهان ” في تغردية على حسابه الخاص بـ ” تويتر ” : ” جهود الجيش اللبناني ومحافظته على أمن واستقرار وطنه تثبت أنه لا يحمي الدول الإ مؤسساتها الشرعية الوطنية وليست الطائفية هي من يبني الدول ” .
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 17 دقيقة
طيب وحزب الله وحركة امل .؟!! اللي راحين جايين من لبنان لسوريا .؟؟!؟!؟!
او كلمة الحق لا تقال او مره على لسانك