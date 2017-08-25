 كيال: المنتخب في مرحلة تحصيل التأهل - صحيفة صدى الالكترونية

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كيال: المنتخب في مرحلة تحصيل التأهل

كيال: المنتخب في مرحلة تحصيل التأهل
الرياض(صدى):

ذكر المشرف على المنتخب السعودي طارق كيال أن المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم هي مرحلة تحصيل والتي تحتاج التكاتف من الجميع.

وأوضح كيال في تصريحات تليفزيونية أن :” هذه المرحلة ليست لشخص بل للوطن، وهي فنية وليست عاطفية ومدرب رأى أن الاستقرار ضروري في الوقت الحالي “.

وأكمل :” المدرب هو من يختار فهو المسؤول “.

ويختتم المنتخب السعودي مسيرته في تصفيات كأس العالم 2018 عن قارة آسيا بمواجهتي الإمارات واليابان يومي 31 أغسطس و3 سبتمبر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 10 دقائق

بالتوفيق إنشالله للأخضر.

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