كيال: المنتخب في مرحلة تحصيل التأهل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر المشرف على المنتخب السعودي طارق كيال أن المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم هي مرحلة تحصيل والتي تحتاج التكاتف من الجميع.

وأوضح كيال في تصريحات تليفزيونية أن :” هذه المرحلة ليست لشخص بل للوطن، وهي فنية وليست عاطفية ومدرب رأى أن الاستقرار ضروري في الوقت الحالي “.

وأكمل :” المدرب هو من يختار فهو المسؤول “.

ويختتم المنتخب السعودي مسيرته في تصفيات كأس العالم 2018 عن قارة آسيا بمواجهتي الإمارات واليابان يومي 31 أغسطس و3 سبتمبر.