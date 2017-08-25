كيال: المنتخب في مرحلة تحصيل التأهل - صحيفة صدى الالكترونية

كيال: المنتخب في مرحلة تحصيل التأهل
ذكر المشرف على المنتخب السعودي طارق كيال أن المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم هي مرحلة تحصيل والتي تحتاج التكاتف من الجميع.
وأوضح كيال في تصريحات تليفزيونية أن :” هذه المرحلة ليست لشخص بل للوطن، وهي فنية وليست عاطفية ومدرب رأى أن الاستقرار ضروري في الوقت الحالي “.
وأكمل :” المدرب هو من يختار فهو المسؤول “.
ويختتم المنتخب السعودي مسيرته في تصفيات كأس العالم 2018 عن قارة آسيا بمواجهتي الإمارات واليابان يومي 31 أغسطس و3 سبتمبر.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 10 دقائق
بالتوفيق إنشالله للأخضر.