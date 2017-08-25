" إيمان " تغرق في زنا المحارم وتنتهي بقتل طفلة 4 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقدمت إمرأة مصرية مقيمة بمحافظة الإسماعيلية المصري على أرتكاب جريمة بشعة ، حيث قامت بقتل ابنة شقيق زوجها البالغ عمرها 4 سنوات ، عبر إغراقها ببرميل مملوء بالمياة ، انتقاماً من والد الطفلة .

وكان ” صالح هاشم ” والد الطفلة ، عامل مقيم قمة فايد في محافظة الإسماعيلية ، تقدم ببلاغ لمديرية الأمن ، يفيد بتغيب ابنته الطفلة ” منة ” 4 سنوات.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث وتكثيف الجهود الأمنية لكشف غموض واقعة اختفاء الطفلة المذكورة.

أشارت التحريات، إلى وجود خلاف خفى بين أفراد الأسرة تحيطه السرية التامة، أن هناك خلافًا نشب بين والد الطفلة، والمتهمة ” إيمان.ح ” ربة منزل، زوجة شقيقه ” زكريا ” بسبب علم والد الطفلة ” المجنى عليها ” ، أنها على علاقة غير مشروعة بنجل شقيقته ” كريم.م.ع ” ، 27 عامًا، سائق مقيم ذات الناحية، الذى يستغل صلة قرابته بها ليتواجد بالمنزل فى عدم وجود زوجها وهو خاله، فى الوقت ذاته تكررت تحذيرات والد الطفلة المذكورة، وبات يهددها بفضح أمرها إذا لم تتوقف عن هذه العلاقة التى تجلب العار على الأسرة جميعها، وقد وصل الأمر إلى صفعها أثناء مشادته معها.

وعقب ما حدث، فكرت الزوجة ” إيمان ” الانتقام من شقيق زوجها، وقررت قتل طفلته ” منة ” 4 سنوات .

وأكدت تحريات فريق البحث، أن صباح يوم الحادث وجدت الطفلة أمام منزلها فأغرتها بالحديث واقتادتها إلى داخل منزلها، وقامت بإغراقها داخل برميل مملوء بالمياه إلى أن لفظت أنفاسها، ثم دفنتها بحفرة داخل حديقة منزلها، وتظاهرت بعد ذلك بمساعدة الأسرة فى البحث عنها.

وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت تفصيلاً بصحة ما جاء بها، حيث أقرت بإغراق ” الطفلة ” ووضعها داخل برميل المياه رافضة لكل توسلاتها ومحاولة تشبثها بالحياة، وقيامها عقب ذلك بدفنها، حيث جرى التوصل إلى مرقد الطفلة داخل منزل المتهمة .