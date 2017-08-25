بالصور.. أنغام تحتضن شاب في ختام حفلها بالساحل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت النجمة المصرية أنغام ضجة واسعة بين جمهورها عقب احتضانها لأحد الشباب فى ختام حفلها الذى أقيم داخل أحد المسارح الشهيرة بالساحل الشمالى في مصر، فيما كشفت عقب ذلك انه نجلها ” عمر ” .

وكانت قد اعلنت انغام في ختام حفلها قائلة ” أنا عوزه أتصور مع ولد بحبه جدا ” والذى من جانبه صعد على خشبة المسرح واحتضنها بشده واثناء ذلك اكدت انغام انه ابنها ” عمر ” فى مشهد حصد تصفيق وهتافات الجمهور.

وأضافت أنغام خلال تقديمها لـ عمر قائلة : ” مبسوطه علشان حضر النهاردة.. علشان بتحايل عليه من زمان يحضرلي حفلة ” .