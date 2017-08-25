بالصور.. أنغام تحتضن شاب في ختام حفلها بالساحل - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أنغام تحتضن شاب في ختام حفلها بالساحل
أثارت النجمة المصرية أنغام ضجة واسعة بين جمهورها عقب احتضانها لأحد الشباب فى ختام حفلها الذى أقيم داخل أحد المسارح الشهيرة بالساحل الشمالى في مصر، فيما كشفت عقب ذلك انه نجلها ” عمر ” .
وكانت قد اعلنت انغام في ختام حفلها قائلة ” أنا عوزه أتصور مع ولد بحبه جدا ” والذى من جانبه صعد على خشبة المسرح واحتضنها بشده واثناء ذلك اكدت انغام انه ابنها ” عمر ” فى مشهد حصد تصفيق وهتافات الجمهور.
وأضافت أنغام خلال تقديمها لـ عمر قائلة : ” مبسوطه علشان حضر النهاردة.. علشان بتحايل عليه من زمان يحضرلي حفلة ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1994 ] نشر منذ 23 ساعة
صورة امومة معبرة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32852 ] نشر منذ 23 ساعة
ياهملالي ..
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 23 ساعة
السحاب مفتوح😂😂😂
برق[ عدد التعليقات: 10655 ] نشر منذ 23 ساعة
لو انه على السحاب يهون العلم ان اللي وراه مفتوح بعد 😷😷
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 22 ساعة
ونعم الأم كان مستحي وخجلان من عمايلك وجبرتيه على الحضور الله بعينه عليك وعلى تبرجك وسفورك أصبح الرجل أكثر خجلا من المراءة زمن العجايب
كان زمان[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ 21 ساعة
اللهم لا شماته ..
ياوجه أستح
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 12 ساعة
بسم الله هذا ولد انغام ؟
تقل وجه حصني خارعه ضب يادافع البلا
ههههههههههههههههههههههههاااي
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.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2935 ] نشر منذ 12 ساعة
حيا الله اخوي ..ابوفهد الحبلاني العنزي..
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وين هالغيبه عسى مهنى شر .؟
تراك طولت الغيبه علانا عسى المانع خير إنشاء الله .؟
كيف حالك و كيف حال جارك أبوخليف إنشاء الله بخير .؟
وهذي ورده🌹 لك وهذا البعير🐪 هديه لبوخليف .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 4 ساعات
هلا وغلا اخوي راعي الددسن
الله يحييك ويبقيك ويحلي ايامك يارب
والله ياخوي اشغال الدنيا ماتخلص
وابشرك ابوخليف بخير والحين صارت تجارته معز وتيوس
وكل يوم ميت له تيس اوعنز من العلف
والحين صار يوكلهم جرجير وفجل ويشربهم ماء ورد
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2935 ] نشر منذ 3 ساعات
… أخوي ابوفهد الحبلاني العنزي …
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ياهلا ومسهلا بِمَن حَبا ودَبا يوم إللي نِشوفك فيه نورك يغَطي على نور الكهربا .
أسفَرت صدي وأنوَرَت بِرَجعتك لنا ويوم نشوف طَلِتك ما نشوف إلا الورد وألهنا .
لاتطول ألغيبات علانا يامن كنت عننا غايب ترى لك في صدى أحباب وحبايب .
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وسَلامَتك ويسلم اخونا بوخليف وأرجوك بلغه سلامي وقول له يوَكل الحلال فراوله .
ترى يمدحونها للدبش .❤️️💕🌹🌷 .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحييك ويبقيك اخوي راعي الددسن
والله يطول عمرك ويسعدك يارب
وبالنسبه لبوخليف
مره وكل واحد من تيوسه فراوله وغص التيس ومات
وللحيين وهو نادم انه وكل تيسه فراوله
ههههههههههههههههههههههههاااي
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.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2935 ] نشر منذ 2 ساعتين
… أخوي ابوفهد الحبلاني العنزي …
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تسلَم يا حبيبي ابوفهد والله يطول عمرك ويسعدك ويحفظك .
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اما من ناحية حبيبنا بوخليف قِلَه خلاص إترك ألفراوله عَنك ووكلهم عَرفج .
ترى العَرفج تارِس البَر و ببلاش احسن من الجرجير والفِجِل .
وبَدَل ماء الورد خَله يشَرِبهم ماي لِجهره وياحلو لِجهره وأهلها وماها .
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تراني والله حبيت بوخيلف قَبل ماشوفه بس من كلامك عَنه .
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……..❤️️🌹💕🌷❤️️🌺💕🌸……..
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