شركة تعرض مبلغاً ضخماً مقابل ثغرات أمنية بتطبيقات المراسلات - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

مكافأة ضخمة أعلنت عنها شركة “ زيروديوم Zerodium ” المتخصصة في الحصول على الثغرات الأمنية بمبلغ يصل إلى نصف مليون دولار أمريكي لمن يتمكن من تقديم ثغرات zero-day المستخدمة في استهداف تطبيقات التراسل الفوري الآمنة واتس آب WhatsApp وسيجنال Signal، وذلك ضمن برنامجها الجديد للمكافآت المخصص للقراصنة والمهتمين بالنواحي الأمنية.

وعرضت الشركة، والتي يقع مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن، مبلغ نصف مليون دولار مقابل الحصول على الأدوات التي تسمح بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد والحصول على الامتيازات المحلية للتطبيقات، حيث تريد الشركة الوصول إلى أجهزة المستخدمين دون معرفتهم.

يذكر أن الشركة قد أعلنت في العام الماضي عن توفيرها مبلغ مليون دولار مقابل الحصول على ثغرات zero-day حصرية تخص نظام “ أي أو إس ” ، بحيث تسمح الثغرات بكسر حماية الجهاز عن بعد، وقد حصل على الجائزة فريق من الباحثين الآمنيين في نوفمبر الماضي.