زينب مكي.. العنصر الناعم في خلية الشيطان بالبحرين - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

تورطت الخلية الإرهابية التي فككتها وزارة الداخلية البحرينية أمس، في تصنيع وتخزين المتفجرات، ولعل أبرز عناصر الخلية التي عرفت باسم ” خلية الشيطان ” ، هي زينب مكي، التي كانت مسؤولة عن تخزين المتفجرات.

وكشفت معلومات، نشرتها وزارة الداخلية البحرينية، أمس الخميس، بشأن تفكيك خلية إرهابية، عن تورط غالبية أفرادها في تصنيع العبوات الناسفة وتخزين المتفجرات والمواد الداخلة في تصنيعها، بزنة تزيد على 127 كيلوجرامًا.

وأعلنت المنامة اعتقال 7 من أصل 10 أشخاص من أفراد الخلية، التي يتزعمها حسين علي أحمد داود (31 عامًا)، وهو هارب إلى إيران.

وأوضحت معلومات وزارة الداخلية البحرينية، أن حسن مكي عباس حسن،- 27 عاما-، المطلوب الرئيسي بالخلية، مسؤول عن صناعة العبوات المتفجرة لصالح ” تنظيم سرايا الأشتر ” .

وتلقى حسن تعليمات من داود، أحد قادة التنظيم الذراع الإرهابية لما يسمى ” تيار الوفاء الإسلامي ” ، بتخزين مواد التفجير المهربة من الخارج وإنشاء مخزن لإخفائها.

كما خضع حسن للتدريب على تصنيع العبوات المتفجرة على يد محمود محمد علي ملا سالم البحراني (33 عامًا)، الذي تم إلقاء القبض عليه أيضًا.

واستلم حسن من البحراني حقيبة بها سلاح كلاشنيكوف ومواد متفجرة، وقد تم إلقاء القبض عليه عقب وصوله للبلاد قادمًا من لبنان.

ومن بين المعتقلين في الخلية زينب مكي عباس (34 عامًا)، وقد أخفت بمقر سكنها في المالكية حقائب تحتوي على مواد متفجرة وسلاح كلاشنيكوف تخص شقيقها حسن مكي عباس.

وطلبت زينب في وقت لاحق من زوجها أمين حبيب، الذي ألقي القبض عليه أيضًا، نقل الحقائب من المنزل، حيث سلمها بدوره إلى حسين محمد حسين خميس بغرض إخفائها.

ومن بين المعتقلين في الخلية، حسن عطية محمد صالح (37 عامًا)، الذي اشترى مواد تصنيع عبوات متفجرة، مثل الكرات المعدنية، وجهز أسطوانات غاز لاستخدامها بعمليات التفجير.

وقد جند حسن مكي عباس، حسين إبراهيم محمد حسن ضيف (27 عامًا)، ونقل مواد داخلة في صناعة العبوات المتفجرة من كرزكان ودمستان، وخزن بعضها في منزله مؤقتًا.