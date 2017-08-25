مليشيا الحوثي تعدم مسن يمني مبتور الساق بعد شهر من اختطافه - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعدمت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، الخميس، مسن يمني معاق ” شنقا ” ، بعد شهر من اختطافه دون تهمة، ومن غير حتى محاكمة هزلية من تلك التي اعتادوا نصبها لتبرير جرائمهم.

وقامت الميليشيا الانقلابية بشنق المواطن علي سعيد الأغبري البالغ من العمر 65 عاما، في إحدى المدارس بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، كما قالت شبكة تعز الإخبارية.

ونقلت الشبكة عن مصدر مقرب من الضحية، إن الميليشيات الانقلابية قامت باختطاف الاغبري، من منطقة الاحيوق بمديرية الوازعية، غرب تعز، قبل شهر.

وأكد المصدر أن الضحية كان يعاني من إعاقة دائمة جراء بتر ساقه منذ سنوات عديدة، لكن هذا لم يمنع الانقلابيين من اختطافه وحجزه لمدة شهر قبل ارتكاب جريمة الإعدام، الخميس.