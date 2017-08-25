أعراض غامضة تصيب 16 دبلوماسياً أمريكياً في كوبا بضعف السمع - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أزاحت وزارة الخارجية الأميركية الستار عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا يعملون لصالح الحكومة الأميركية في كوبا بأعراض غامضة يرجح أن تكون نتيجة لنشاط جهاز صوتي سري.

وبحسب الوزارة فلقد أصيب الدبلوماسيون بضعف شديد في السمع.

وتعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات الأميركية عن عدد الأميركيين المصابين، حيث قالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت إن من الممكن أن يكون هناك المزيد من المصابين.