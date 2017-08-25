بالصور.. بشار الأسد وزوجته يتجولان في مدينة طرطوس - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. بشار الأسد وزوجته يتجولان في مدينة طرطوس
تداولت وسائل إعلام سورية أمس الخميس صوراً لرئيس النظام السوري بشار الأسد برفقة زوجته أثناء زيارة لهما إلى منطقة عين الكبيرة بريف محافظة طرطوس.
وأظهرت الصور الملتقطة تجمع عدد من المواطنين حول الأسد في ريف طرطوس، وذلك خلال جولة له بمشروع إنتاجي في المنطقة وعدد من المرافق التابعة له.
نفرات[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
جسم زوجته خياااااااااااال مو لابسه سنتيانات اح
⛔️[ عدد التعليقات: 5605 ] نشر منذ 24 دقيقة
قبح الله هالوجه انت وزوحتك
واللي اسمه نفرات وتعليقه الوسخ
وين الصحيفة عن تعليقاته
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12500 ] نشر منذ 16 دقيقة
هاي زوجته فعلا والا صديقه يتمشى معه على مزارع التين
كان زمان[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 6 دقائق
يانفرات أنت مجنون ….ههههههههههههه
عليك تدقيق بالصور غريب .. تشوف شيء محد يشوفه ……!!