بالصور.. بشار الأسد وزوجته يتجولان في مدينة طرطوس - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

تداولت وسائل إعلام سورية أمس الخميس صوراً لرئيس النظام السوري بشار الأسد برفقة زوجته أثناء زيارة لهما إلى منطقة عين الكبيرة بريف محافظة طرطوس.

وأظهرت الصور الملتقطة تجمع عدد من المواطنين حول الأسد في ريف طرطوس، وذلك خلال جولة له بمشروع إنتاجي في المنطقة وعدد من المرافق التابعة له.