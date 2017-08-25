بالفيديو.. فتاة تروي: " أمي خانت والدي مع كل أصدقاءه " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

روت فتاة تفاصيل خيانة أمها لوالدها، وكشفت تفاصيل أكبر خيانة زوجية، وقالت الفتاة باكية ” أمي خانت أبويا مع كل أصحابه، والأن تقيم علاقة شاذة مع صديقتها، بعد أن تشبعت من الرجال “.

وقالت الفتاة في حديثها مع إذاعي شهير إن ” والدها يعمل بالخارج ووالدتها استغلت تغيبه وتخونه مع جميع أصدقائه منذ سنوات، وتطورت بها الأمر إلى إقامة علاقة شاذة مع إحدي صديقاتها “.

وأضافت ” أمي تسببت لي في عقدة حتي إني أخاف أن أفعل مع زوجي ما تفعله أمي ولا أدري ما أفعل “.