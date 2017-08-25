بالفيديو.. فتاة تروي: " أمي خانت والدي مع كل أصدقاءه " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة تروي: ” أمي خانت والدي مع كل أصدقاءه “
روت فتاة تفاصيل خيانة أمها لوالدها، وكشفت تفاصيل أكبر خيانة زوجية، وقالت الفتاة باكية ” أمي خانت أبويا مع كل أصحابه، والأن تقيم علاقة شاذة مع صديقتها، بعد أن تشبعت من الرجال “.
وقالت الفتاة في حديثها مع إذاعي شهير إن ” والدها يعمل بالخارج ووالدتها استغلت تغيبه وتخونه مع جميع أصدقائه منذ سنوات، وتطورت بها الأمر إلى إقامة علاقة شاذة مع إحدي صديقاتها “.
وأضافت ” أمي تسببت لي في عقدة حتي إني أخاف أن أفعل مع زوجي ما تفعله أمي ولا أدري ما أفعل “.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18552 ] نشر منذ 11 ساعة
سبحان الله بعض الحريم تمتلك بئر مو رحم
قد ماتغرف منه وفيه
مايمتلي
ياكرهي لها الآشكال😡
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2890 ] نشر منذ 10 ساعات
تقول . والأن تقيم علاقة شاذة مع صديقتها، بعد أن تشبعت من الرجال .😱😡.
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ويمكن بعد ما تشبع من صديقتها تقيم علاقة شاذة مَعَ كلب أكرمكم ألله .
أعوذ بالله ولاحول ولاقوة إلا بالله . اللهم أبعد ماإبتليتها بِه عنا .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16952 ] نشر منذ 10 ساعات
الله المستعان
ابو لما[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 9 ساعات
الام تملك من الطيب مايجعلها لاترد احد ا ومساعده المحتاجين للجنس عمل جميل تخيلو مدى التعب اللي تتعبه هالحرمه وبدون مقابل……والله الواحد من الحزن على الحال قلبها استهبال.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 9 ساعات
شغل دولي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32821 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14101 ] نشر منذ 8 ساعات
😫😫😫
يارب لا تبلانا
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يستر عوراتنا
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10588 ] نشر منذ 7 ساعات
دخيل الله 😣😣
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12504 ] نشر منذ 7 ساعات
ونعم الام هذه الام الفضاليه لكن مالك حق تفضحين امك
كان زمان[ عدد التعليقات: 1251 ] نشر منذ 7 ساعات
يالله رحمتك .. شيء مؤلم ….
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18552 ] نشر منذ 5 ساعات
من جد
فاتحه سبيل😂😂😂😂😂😂
برق[ عدد التعليقات: 10646 ] نشر منذ 4 ساعات
ول عساها للذهاب 😤😤😤😤
ابك مسبّلتها الملعونه ،، سبيل يالخايبه ؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16952 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا بو لما
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7545 ] نشر منذ 1 ساعة
خانته « مع كل أصدقاءه “🤔
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عادلة عشان محدش يزعل.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7545 ] نشر منذ 1 ساعة
عمله بالخارج وتغيبه ليس مبرر للخيانة.
اللي ف رأسها موال ومتعودة ع هالأمور راح تخونه حتى لو إنه موجود بالبلد.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7545 ] نشر منذ 60 دقيقة
وتطورت بها الأمر إلى إقامة «علاقة شاذة» مع إحدي صديقاتها.
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أكبر مصيبة يقتنيها الرجل امرأة عندها طاقة زايدة ، صعب يثق فيها
لو يغيب ساعة عن البيت جابت المطمة.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 50 دقيقة
هذي المحنه يبيلها كي بالي تخبرونه