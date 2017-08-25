 بالفيديو.. فتاة تروي: " أمي خانت والدي مع كل أصدقاءه " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 25

    أغسطس

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بالفيديو.. فتاة تروي: ” أمي خانت والدي مع كل أصدقاءه “

بالفيديو.. فتاة تروي: ” أمي خانت والدي مع كل أصدقاءه “
نورة الشهري(صدى):

روت فتاة تفاصيل خيانة أمها لوالدها، وكشفت تفاصيل أكبر خيانة زوجية، وقالت الفتاة باكية ” أمي خانت أبويا مع كل أصحابه، والأن تقيم علاقة شاذة مع صديقتها، بعد أن تشبعت من الرجال “.

وقالت الفتاة في حديثها مع إذاعي شهير إن ” والدها يعمل بالخارج ووالدتها استغلت تغيبه وتخونه مع جميع أصدقائه منذ سنوات، وتطورت بها الأمر إلى إقامة علاقة شاذة مع إحدي صديقاتها “.

وأضافت ” أمي تسببت لي في عقدة حتي إني أخاف أن أفعل مع زوجي ما تفعله أمي ولا أدري ما أفعل “.


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18 تعليق

[ عدد التعليقات: 2890 ] نشر منذ 10 ساعات

تقول . والأن تقيم علاقة شاذة مع صديقتها، بعد أن تشبعت من الرجال .😱😡.
.
ويمكن بعد ما تشبع من صديقتها تقيم علاقة شاذة مَعَ كلب أكرمكم ألله .
أعوذ بالله ولاحول ولاقوة إلا بالله . اللهم أبعد ماإبتليتها بِه عنا .

[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 9 ساعات

الام تملك من الطيب مايجعلها لاترد احد ا ومساعده المحتاجين للجنس عمل جميل تخيلو مدى التعب اللي تتعبه هالحرمه وبدون مقابل……والله الواحد من الحزن على الحال قلبها استهبال.

[ عدد التعليقات: 32821 ] نشر منذ 8 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 8 ساعات

الله يستر عوراتنا

[ عدد التعليقات: 12504 ] نشر منذ 7 ساعات

ونعم الام هذه الام الفضاليه لكن مالك حق تفضحين امك

[ عدد التعليقات: 1251 ] نشر منذ 7 ساعات

يالله رحمتك .. شيء مؤلم ….

[ عدد التعليقات: 10646 ] نشر منذ 4 ساعات

ول عساها للذهاب 😤😤😤😤

ابك مسبّلتها الملعونه ،، سبيل يالخايبه ؟؟

[ عدد التعليقات: 16952 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا بو لما

[ عدد التعليقات: 7545 ] نشر منذ 1 ساعة

خانته « مع كل أصدقاءه “🤔
:
عادلة عشان محدش يزعل.

[ عدد التعليقات: 7545 ] نشر منذ 1 ساعة

عمله بالخارج وتغيبه ليس مبرر للخيانة.

اللي ف رأسها موال ومتعودة ع هالأمور راح تخونه حتى لو إنه موجود بالبلد.

[ عدد التعليقات: 7545 ] نشر منذ 60 دقيقة

وتطورت بها الأمر إلى إقامة «علاقة شاذة» مع إحدي صديقاتها.
:
أكبر مصيبة يقتنيها الرجل امرأة عندها طاقة زايدة ، صعب يثق فيها

لو يغيب ساعة عن البيت جابت المطمة.

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 50 دقيقة

هذي المحنه يبيلها كي بالي تخبرونه

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