بالصور..ضبط 80 قضية تهريب وأسلحة على الطرق الترابية في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق المجاهدين في مكة، من ضبط 80 قضية ما بين تهريب وأسلحة على الطرق الترابية المؤدية إلى مكة المكرمة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين الدكتور عبدالله السويد عن مشاركة أربعة آلاف فرد من المجاهدين في حج هذا العام وضبط ما يقارب من 80 قضية ما بين تهريب وأسلحة على الطرق الترابية المؤدية إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أن رجال وأفراد إدارة المجاهدين يعملون على إحكام السيطرة على الطرق الترابية والثانوية المؤدية إلى مكة المكرمة ومنع من لا يحمل تصريح حج من الوصول إلى المشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال استعراض قوة المجاهدين مساء أمس لوحدات رمزية من أفراد الإدارة وآلياتها إلى مكة المكرمة والذي أُقيم بمقر الإدارة بمزدلفة مساء اليوم.

وقال الدكتور السويد: تشارك الإدارة العامة للمجاهدين التابعة لوزارة الداخلية في حج هذا العام في خطة أمن الحج حيث جندت ٤٠٠٠ فرد للمشاركة في مهمة الحج بتعاون وثيق وتنسيق دائم ومستمر فيما بينها وبين الأجهزة المعنية بأمور الحجاج وبما يكفل بحول الله نجاح الخطط الموضوعة، ويؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأضاف الدكتور السويد أن رجال المجاهدين يقومون على حراسة 130 موقعًا ويشاركون في العديد من المهام الأمنية التي من أهمها المشاركة في حفظ الأمن ومنع دخول وخروج المتسللين والمهربين إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج، بالإضافة إلى حراسة العديد من خزانات ومحيطات المياه في مكة المكرمة وضواحيها ومواقع هبوط الطيران في عرفة ومسجد الخيف.