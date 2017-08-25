كارثة في سبت الجارة.. أمطار رعدية تقتل مواطن وتحرق خطوط الكهرباء وشبكات الجوال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

لقى مواطن مصرعه نتيجة الصواعق البرقية، التي أحرقت عدد من خطوط الكهرباء، كما تسببت الأمطار التي هطلت على مركز سبت الجارة وقراه شرق القنفذة في انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل شبكات الاتصال الثلاث، وقطع طريق القنفذة عسير بسبب عدم وجود كباري واقتلاع عدد من المباني والمحلات التجارية المسقوفة من الزنك.

وتسببت الصواعق البرقية في تعطيل شبكات الجوال، ما جعل المواطنين غير قادرين على التواصل مع الجهات المعنية وطوارئ الكهرباء لإعادة التيار في كثير من القرى.

كما أن عدم وجود وسيلة اتصال بديلة لدى طوارئ الكهرباء جعلت فنيي الكهرباء غير قادرين على التواصل فيما بينهم لطلب المعدات الثقيلة واللازمة القادرة على عبور المناطق الوعرة والأودية ولم يتواجد بالمنطقة سوى معدة ثقيلة وحيدة بالإضافة إلى فرق محدودة بسيارات لا يوجد بها دفع رباعي ولازال بعض سكان قرى سبت الجارة بدون كهرباء لهذه اللحظة بسبب عدم تمكن فرق الطوارئ من الوصول لأماكن العطل لأنه لا يوجد اتصال والطرق وعرة لا تستطيع الآليات الخفيفة من الوصول للعطل وإصلاحه.