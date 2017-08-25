وصفته بالمعتوه فطعنها حتى انكسر السكين وقتلها بأخرى - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

أقدم حارس آسيوي على قتل آسيوية مٌقيمة في دٌبي بالإمارات ، بطعنها في عدة مناطق متفرقة من جسدها لوصفها له بالمعتوه .

فيما قضت محكمة الجنايات في دبي ، بالسجن المؤبد على الحارس .

وتعود الواقعة عندما عثر صديق المرأة الآسيوية ، على جثتها غارقة في دماءها داخل شقته ، فأبلغ شرطة دٌبي وقال إن صديقته توقفت عن العمل منذ أن انتقلا للعيش معاً وإنه تركها عند الساعة السابعة والنصف صباحاً في يوم الحادث بعد أن شربا القهوة.

وتابع أنها اتصلت به في فترة الظهر وطلبت منه سداد فاتورة الإنترنت قبل عودته. وأضاف أنه وجد باب المنزل مفتوحاً عند عودته وفوجئ بها ملقاة على وجهها وغارقة في دمائها.

وأفادت مصادر الشرطة بأن القاتل حاول تضليلها حيث ساعد أفرادها على استجواب سكان المبنى. وأشارت إلى أن آثار خدوش في وجهه وذراعيه أثارت شكوكهم.

وحين سئل عنها قال إنها ناتجة عن الحلاقة. لكنه اعترف بجريمته بعد مواجهته بالأدلة. ولفت إلى أنه كان ينظف الممر الذي يتوسط الشقق في الطابق حيث تسكن فيه المجني عليها.

وأشار إلى أنها خرجت وركلت دلو المياه الذي كان يستخدمه للتنظيف ووصفته بـ ” المعتوه ” ، ما أثار غضبه.

وأوضح أنه قرر الانتقام منها وأحضر سكيناً من مطعم قريب وطرق باب شقتها بحجة فحص أنظمة الإنذار ثم فاجأها بطعنة مباشرة في البطن وأخرى في الصدر حتى انكسر النصل داخل جسدها.

إلا أنه تابع جريمته مستخدماً سكيناً أخرى من مطبخ المجني عليها وواصل طعنها ثم حطّم حوض أسماك زجاجياً على رأسها.