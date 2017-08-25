بالصور.. الإطاحة بـ27 مجهول الهوية بينهم نساء داخل مزرعة في وادي الدواسر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، من القبض على مجموعة كبيرة من مجهولي الهوية، داخل إحدى المزارع شمال المحافظة.

وقالت مصادر أمنية إنه بعد توافر معلومات للفرق السرية التابعة لدوريات وادي الدواسر عن وجود مزرعة بالمعتلا شمال المحافظة، يوجد بها أعداد كبيرة من المجهولين وبينهم نساء، شُكلت الدوريات الفرق السرية لجمع المعلومات، وزرع المصادر بالقرب من المزرعة.

وأضافت المصادر: وضعت الخطة بعد أن رصدت الفرق السرية وجودهم بداخلها، وتمت مداهمتها بقيادة الدوريات الأمنية وبمشاركة قوة المهمات والواجبات، بمتابعة وتوجيهات مباشرة من محافظ وادي الدواسر؛ وتم القبض على 27 مجهولاً بينهم 14 من النساء جميعهم إثيوبيون، سُلموا للجهات المختصة.