مدير الشؤون الإسلامية بتبوك يتفقد مرافق مركز الدعوة والإرشاد في مدينة الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة تبوك محمد بن عبدالحميد السميري مؤخراً، مقر مركز الدعوة والإرشاد والمرافق التابعة له بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

وفي مستهل الجولة التقى بالدعاة المشاركين في أعمال التوعية الإسلامية بالحج بالمنفذ، كما استمع لشرح موجز عن آليات سير العمل بالمنفذ والخدمات التي يقدمها الدعاة للحجاج في إطار رسالة الوزارة ومشاركتها الفاعلة في خدمة ضيوف الرحمن عبر المنافذ الحدودية، داعياً إلى مضاعفة الجهد في سبيل توعوية وإرشاد الحجاج وتبصيرهم بأمور دينهم، موصيًا الدعاة بأهمية بيان المنهج الشرعي في المناسك، وتوضيح الأهداف الشرعية التي من أجلها شرع الحج، وتقرير مبدأ التيسير ورفع المشقة، والتأكيد على أن يكون الحج لله بعيداً عن كل الشعارات التي تخالف الأصول التي من أجلها شرع الحج.

وأكد السميري أن الوزارة، سخرت جميع المكانيات وجهزت كوادرها المدربة لتقديم الخدمات عبر مدينة الحجاج منفذ حالة عمار الذي يٌعد من المنافذ المهمة التي تستقبل آلاف الحجاج من مختلف دول العالم.