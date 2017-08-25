قياس مهارات 4500 كشاف وجوال في أعمال المسح والإرشاد بالحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بدأت لجنة الشئون الفنية بمعسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، أمس في عقد اختبارات تحصيلية كشفية قبلية وبعدية خاصة بأعمال المسح والإرشاد لــ 4500 كشاف وجوال من المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لقياس مهاراتهم وقدراتهم في التعرف على معالم مشعري منى وعرفات، حتى يتمكن الكشافة فيما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وقال مسئول الشئون الفنية الدكتور غانم بن سعد الغانم بان الهدف من الاختبارات تقديم حلول شاملة لقياس المعارف والمهارات والقدرات الكشفية وتقويمها وتحديداً في أعمال المسح والإرشاد ، وكذلك رفع مستوى المعرفة بالحركة الكشفية.

وأضاف الغانم بأن الاختبارات التحصيلية تتم باستخدام الاجهزة الذكية وتصحيحها آلياً عبر برامج تقنية وتمر على مرحلتين قبلية وبعدية سعياً لأن تكون مرجعاً في القياس والتقويم من أجل دعم البحوث والدراسات العلمية.