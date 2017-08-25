بلدية الشقيق ترفع ألف طن مخلفات - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تواصل بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب تنفيذ حملة النظافة ورفع المخلفات في مدينه الشقيق، التي بدأت منذ أسبوع حيث سخرت جميع إمكانياتها لرفع مخلفات البناء والنفايات.

ونفذت الفرق الميدانية رفع أكثر من ألف طن خلال الأسبوع الجاري ومازال العمل جاريا، حيث من المقرر أن تجوب الحملة باقي القرى امتدادا لأعمالها المجدولة في خطه النظافة اليومية.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق المكلف إبراهيم بن علي عتودي أن الحملة تشمل مدينة الشقيق والقرى التابعة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع البلدية بوضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات.