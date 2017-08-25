 جمعية " جسد " تختتم فعاليات النادي الصيفي - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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جمعية ” جسد ” تختتم فعاليات النادي الصيفي

جمعية ” جسد ” تختتم فعاليات النادي الصيفي
خالد الضبيبي(صدى):

اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لدعم ذوي الإعاقة ” جسد ” بالمنطقة الشرقية أمس فعاليات النادي الصيفي لعام 1438 هـ الذي قدم أنشطة ترفيهية وتعليمية استمرت لمدة خمسة أسابيع .

واستهدفت الأنطة والفعاليات تعزيز المهارات الحركية والمهنية والإدراكية والحياتية والفنية لدى الأطفال من ذوي الإعاقة التي تلامس احتياجاتهم بالإضافة لغرس سلوكيات اجتماعية صحيحة وقيم حياتية مدروسة على إيدي أخصائيات ومدربات في التربية الخاصة .

وقدمت فقرات الحفل الختامي العديد من المسابقات والأنشطة الترفيهية إلى جانب المحاضرات التوعوية .


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