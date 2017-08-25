بالفيديو.. فتاة تستعرض تطور أشكال الحواجب بشكل ساخر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

سخرت فتاة تدعى ” لبنى عبد العزيز ” ، من تعدد أشكال حواجب الفتيات المصريات وغرابتها .

ونشرت لبنى لمتابعيها عبر فيسبوك مقطع الفيديو الذي يستعرض التطور الطبيعي لحواجب الفتيات المصريات بشكل ساخر، حيث كانت تعتمد الفتيات على عدة طرق مختلفة لرسم الحاجب الطائر أو المقوس أو الرفيع من الخلف، باستخدام أدوات مختلفة من قلم الكحل إلى الجل آيلاينر وحتى الأقلام التي تشبه أقلام التلوين وأخيرا فازت موضة الحواجب الطبيعية والتي صارت تميل إليها الفتيات في الوقت الحالى.

وأثار مقطع الفيديو أعجاب المتابعين ، حيث حصد 500 ألف مشاهدة منذ نشره عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

https://www.facebook.com/lobnaabdelazizofficial/videos/1378186495633812