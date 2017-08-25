بالفيديو.. فتاة تستعرض تطور أشكال الحواجب بشكل ساخر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة تستعرض تطور أشكال الحواجب بشكل ساخر
سخرت فتاة تدعى ” لبنى عبد العزيز ” ، من تعدد أشكال حواجب الفتيات المصريات وغرابتها .
ونشرت لبنى لمتابعيها عبر فيسبوك مقطع الفيديو الذي يستعرض التطور الطبيعي لحواجب الفتيات المصريات بشكل ساخر، حيث كانت تعتمد الفتيات على عدة طرق مختلفة لرسم الحاجب الطائر أو المقوس أو الرفيع من الخلف، باستخدام أدوات مختلفة من قلم الكحل إلى الجل آيلاينر وحتى الأقلام التي تشبه أقلام التلوين وأخيرا فازت موضة الحواجب الطبيعية والتي صارت تميل إليها الفتيات في الوقت الحالى.
وأثار مقطع الفيديو أعجاب المتابعين ، حيث حصد 500 ألف مشاهدة منذ نشره عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .
https://www.facebook.com/lobnaabdelazizofficial/videos/1378186495633812
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16912 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16912 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2837 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه.🤣🤣😂😂🤣🤣😂😂.هههههههههههه.
🤣🤣😂😂.هههههههههههه. ههههههههههه.🤣🤣😂😂.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18529 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب حواجبك أنتي وين
ماتشوفين وجهك كنه مؤخرة قرد🙈
ولا شعرة سبحان الله
أرض مجدبه..
على فكرة اخت لبنى
أنا بحب وحده فالسويس
إي واللهي بتكلم قد
أنا بحبها وبموت في دبديبها
ورايح لها آخر الشهر
مبتلعبش بحواقبها ولا حاقه
بس أييييه
زي الآئمر بسم الله ماشاءالله😍😍😍
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18529 ] نشر منذ 2 ساعتين
آه بس ي راع الددسن
لو جربت الحب
يخلي الصدر يندق
على قولة ابوراكان😩
خاوني مصر شهر1
ترى الويكند معي
غييييييييييييير🤗🤗🤗
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2837 ] نشر منذ 2 ساعتين
..ياخوي القرني[email protected]@قآآآآهرهم….👍😎..
.
ما ودك إني أخاويك و أروح مَعَك آخر الشهر؟؟
يمكن الله يعطيني بنت حلال مثل ماعطاك .🤗😍.
هاه بتاخذني مَعَك وإلا لأ .❓❓
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18529 ] نشر منذ 1 ساعة
أبد حيااااك وأبشرك في تخفيضات بالسكن
فقط لمتابعين صحيفةصدى
والله اكلمك جد🤔
تم تم تم🤗🤗🤗🤗
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18529 ] نشر منذ 1 ساعة
على فكرة ياشباب
لكل محبين ومتابعين صحيفة صدى
صدى الأمووووورة فتحت مكتب في مصر
للتفاصيل اكثر
استفسروا على جوال الصحيفة🤗
الله يعينك على ال📲📱📲📲📲📲
📞📞☎️📞☎️📞☎️📞☎️📞☎️📞☎️☎️📞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2837 ] نشر منذ 1 ساعة
..ياخوي القرني[email protected]@قآآآآهرهم….👍😎..
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تم تم تم🤗🤗. شورِك وإهداية الله .
تراني جاهزمن اليوم لوبغيت .
يكفيني شَرَف إني أخاويك وإنت اخوي إللي ماجبته امي .
هو في حَد يعاف يروح لأم الدنيا .؟
ام الدنيا جميله ويزيد جمالها للي يشوفها مَعَك .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16912 ] نشر منذ 1 ساعة
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 يارب منك الصلاح والثبات
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18529 ] نشر منذ 40 دقيقة
تم بس تبي الصدق
معندي حبيبه ولا شي
بس هذي وحده تعرفت عليها هنا هي وامها واخوها
وطلبوني لاجيت مصر امرهم ف السويس
فعلمتهم إني من محبين وعشاااق مصر
وتو عمي شاري فيلا هناك
والظاهر ابقضي باقي عمري فيها
فقالت امها خلاص تعال وحجوزك بنتي وعيشو قمبي
انا ضحكت كاالعادة
بس الظاهر البنيه ماخذه السالفة جد
انا مالي فيهن
لكن ابخطبها لك بس لاتعلمها إن معك ددسن الا بعد الزواج😂😂😂😂😂😂😂😂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2837 ] نشر منذ 18 دقيقة
..القرني[email protected]@قآآآآهرهم….👍😎..
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الددسن تراه للبر وألمقناص والرحلات بس نقنص فيه انا و ابومحمد الله يحفظه .
ترى والله ثم والله إن عندي ثنتين مرسيدس واقفات في البيت .
والله ماحَلَفت وأنا كاذب . وأدري المصاريه يحبون المرسيدس .😍.