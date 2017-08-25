وزير الصحة يثمن نجاحات زراعة القلب في المستشفى التخصصي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعرب معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور توفيق الربيعة، عن إشادته بما تحقق من إنجاز تمثل في إجراء 6 عمليات زراعة قلب لـ 6 مرضى سعوديين، راوحت أعمارهم ما بين أربعة أعوام و54 عاماً في ” المستشفى التخصصي ” ، التي تمت أخيرا خلال 72 ساعة في إنجاز من النادر حدوثه عالمياً بهذا الكم في مركز واحد.

جاء ذلك، خلال استقبال الربيعة المشرف العام التنفيذي المكلَّف للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض والمدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور راشد الحميد ومدير مركز القلب الدكتورجهاد البريكي والفريق الطبي إضافة إلى الدكتور فيصل شاهين رئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء.