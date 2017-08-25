تعطل النقل الداخلي تأثراً بتأخر إعلان الوظائف التعليمية الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت إدارات تعليمية أن تأخرها في إعلان نتائج حركات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، (الذي كان مقررا له الأسبوع الماضي) جاء تأثراً تأخر إعلان الوزارة عن الوظائف التعليمية الجديدة المعتمدة التي شملت ٧٤٦٦ وظيفة تعليمية، إضافة إلى ١٢٠٠ وظيفة معلمة رياض أطفال مع تصحيح مستوى ٥٠٠٠ معلمة تم تعيينهن العام الماضي.

وقالت مصادر مسؤولة بالتعليم أن إدارات التعليم أنهت كافة الأمور المتعلقة بنتائج حركة النقل الداخلي، وكانت في انتظار إعلان الوظائف الذي يترتب عليه توزيع الحاجة وفقا للتوزيع، وعدد الوظائف في كل إدارة تعليم.

كما لفتت إلى أن كل إدارة رفعت بحاجتها، وكانت تأمل في عدد وظائف أكبر، نظرا إلى نسبة الحاجة الكبيرة في كل إدارة تعليم، إلا أنها ستعمل في حركتها الداخلية على حسب عدد الوظائف التي تأتيها، حسب ” عكاظ “.

وأضافت المصادر: إدارات التعليم ستعلن خلال هذه الأيام نتائج الحركة الداخلية، وستعتمد بأن تكون الحاجة في الهجر والمراكز الخارجية، وهي الأماكن التي سيتم التعيين عليها للوظائف الجديدة المعلنة.

جدير بالذكر أن حركة النقل الداخلي ستشمل المعلمين والمعلمات المنقولين ضمن حركة النقل الخارجي، إضافة للمتقدمين والمتقدمات بطلب النقل داخل كل إدارة تعليم، وسيكون الإعلان عن النتائج عبر برنامج ” نور “.