اليوم.. باريس سان جيرمان يواجه سانت ايتيان في الجولة 4 من الدوري الفرنسي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تفتتح اليوم الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بلقاء فريق باريس سان جرمان مع فريق سانت اتيان , فيما يختتم الجولة فريق موناكو حامل اللقب الاحد بقمة مبكرة مع ضيفه مرسيليا .

يذكر أن فرق سانت اتيان ، وموناكو ، وسان جرمان الوحيدة التي حققت ثلاثة انتصارات متتالية في المراحل الأولى .

ويحل فريق ليون الرابع ضيفا ثقيلا على نانت الخامس عشر غدا السبت الذي حقق في المرحلة السابقة فوزه الوحيد وبصعوبة على مضيفه تروا 1-صفر .

ويتواجه فريق نيس ثالث الموسم الماضي مع فريق اميان ، ويلعب السبت فريق بوردو مع تروا ، وكاين مع متز، وديجون مع مونبيلييه، وتولوز مع رين، والاحد يلتقي فريق غانغان مع ستراسبورغ، وانجيه مع ليل .