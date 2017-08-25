 القحطاني: قطر تحجب الرقم المجاني للجنة " خدمات الشعب القطري " - صحيفة صدى الالكترونية

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القحطاني: قطر تحجب الرقم المجاني للجنة ” خدمات الشعب القطري “

القحطاني: قطر تحجب الرقم المجاني للجنة ” خدمات الشعب القطري “
طلال الضوي(صدى):

كشف سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي ، عن حجب السلطات القطرية للرقم المجاني للجنة ” خدمات الشعب القطري ” ، التي شكلت بناءً على أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.

ولفت القحطاني إلى أن لجنة خدمات الشعب القطري ساعدت المئات من أهل قطر سواء من الحجاج، أو أهل الحلال، أو الذين يرغبون في زيارة أقاربهم، وغير ذلك من حالات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12481 ] نشر منذ 1 ساعة

تبي الصراحه يا سعود
لا قطر ولا حكومتها ولا اعلامها يستحقون الردود والكلام عنهم بعد ما كشفهم الله واضهر حقيقتهم العفنه وبداء الناس يشكون في انتمائهم العربي والاسلامي

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