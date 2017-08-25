القحطاني: قطر تحجب الرقم المجاني للجنة " خدمات الشعب القطري " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي ، عن حجب السلطات القطرية للرقم المجاني للجنة ” خدمات الشعب القطري ” ، التي شكلت بناءً على أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.

ولفت القحطاني إلى أن لجنة خدمات الشعب القطري ساعدت المئات من أهل قطر سواء من الحجاج، أو أهل الحلال، أو الذين يرغبون في زيارة أقاربهم، وغير ذلك من حالات.