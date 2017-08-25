صحة القريات تنقل الطفل " الشراري " لمدينة الملك سعود الطبية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تجاوبت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات مع حالة طفل يدعى ” سيف الشراري ” ، يعاني من فيروس بالدم والتهابات، موجهةً بنقله إلى مدينة الملك سعود الطبية لإجراء اللازم له.

وعلقت المديرية عبر حسابها بـ ” تويتر ” على وسم جديد بشأن حالة الطفل الشراري: ” تم ترتيب نقل الطفل إلى مدينة الملك سعود الطبية قريباً، سائلين الله له الشفاء العاجل “.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقاطع فيديو وصوراً للطفل الشراري، تضامناً مع حالته الصحية، داعيةً الجهات المعنية إلى التدخل وتقديم الإجراءات الطبية اللازمة له.