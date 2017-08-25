إحالة أوراق 4 مواطنين إلى النيابة العامة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حولت شرطة محافظة جدة أوراق 4 أشخاص تعاركوا مع بعضهم بعضاً داخل أحد المواقف التجارية إلى النيابة العامة، بعد إطلاق سراحهم بالكفالة الحضورية.

وصرح العقيد الدكتور عاطي القرشي، الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، أن مركز شرطة البلد بجدة تسلم يوم 30 /11 /1438 تقرير الدوريات الأمنية، المتضمن حدوث مضاربة بين 4 أشخاص؛ بسبب سوء تفاهم بينهم داخل أحد المواقف التجارية.

وأوضح القرشي أن المشاركين في المضاربة تعرضوا جميعاً لإصابات بسيطة، تلقوا على إثرها العلاج وغادروا المستشفى، لافتاً إلى أن الشرطة سمعت أقوالهم، وأطلقت سراحهم بالكفالة الحضورية، وأحالت أوراقهم للنيابة العامة.