الرئيسان المصري والأمريكي يؤكدان قوة العلاقات في اتصال هاتفي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

استقبل فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد ترامب خلال الاتصال على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، معربًا عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أية عقبات قد تؤثر عليها، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحرص الرئيس المصري على التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقة الاستراتيجية بينهما ويخدم مصالحهما المشتركة.