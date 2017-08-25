انخفاض النقد في " ساما " لأدنى مستوى في 6 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أظهرت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد السعودي ” ساما ” ، انخفاض موجودات المؤسسة لتسجل أدنى مستوى لها في 6 سنوات.

وأوضحت بيانات النشرة الصادرة أمس الخميس، أن موجودات المؤسسة في شهر يونيو 1935 مليار ريال، فيما انخفضت في يوليو إلى 1913 ملياراً بقيمة بلغت 22 مليار ريال.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فلقد سجلت بذلك موجودات مؤسسة النقد أدنى مستوى لها في 6 سنوات، أي منذ يونيو 2011، حيث بلغت آنذاك 1896 مليار ريال.

وفيما يلي جدول يوضح تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي: