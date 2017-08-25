الملحق الثقافي بكندا يلتقي وفد " ميتاكس " العلمية - صحيفة صدى الالكترونية

أوتاوا(صدى):

استقبل الملحق الثقافي في كندا الدكتور فوزي بن عبد الغني بخاري كلاً من نائبة مدير علاقات الشراكة الدولية في مؤسسة ميتاكس العلمية الكندية ليزا ماتياس, و منسق العلاقات الدولية في المؤسسة ريو توكوناجا في مقر الملحقية بالعاصمة الكندية أوتاوا.

وبحث الدكتور بخاري خلال اللقاء تجارب مشاركات الجامعات السعودية في برنامج ” التواصل الدولي ” للمنح البحثية التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع نخبة من الجامعات الكندية, والحكومة الفيدرالية الكندية, والقطاع الصناعي في كندا.

كما تعرض الجانبان لسبل ربط المؤسسات الصناعية السعودية مع مؤسسات صناعية كندية تهتم بدعم الأبحاث الأكاديمية التي تلبي حاجات القطاع الصناعي, وإمكانية فتح المجال أمام طلبة الدراسات العليا في الجامعات السعودية للتدريب على مشاريع بحثية بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الكندية، وإرسال طلبة كنديين للعمل على مشاريع بحثية في داخل المملكة بالتعاون مع المؤسسة والجامعات السعودية.

وأصدرت الملحقية بياناً جاء فيه أن السنوات الثلاثة الأخيرة شهدت تعاونًا بين وزارة التعليم ومؤسسة ميتاكس من خلال تدريب طلبة مرحلة البكالوريوس المتميزين من الجامعات السعودية في مشاريع بحثية علمية من خلال برنامج ” التواصل الدولي ” الذي يتيح الفرصة للطلبة بالعمل تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس كندية خلال فترة فصل الصيف.

وذكر البيان أن مؤسسة ميتاكس تعد من المؤسسات العلمية المتميزة في كندا نظراً لاهتمامها بتنمية مهارات الابتكار والاختراعات التي تعود بالنفع على القطاع الصناعي والاقتصادي الكندي، و الاستثمار في مجال الموارد البشرية وتحديداً في الطلبة المتفوقين في الجامعات الكندية وربطهم بالشركات الصناعية عن طريق تقديم المنح التدريبية البحثية لهم.