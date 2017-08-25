الأمم المتحدة تدعو قادة جنوب السودان لتحقيق السلام - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

أعرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام القاسم وين، عن إحراز بعض التقدم في الحوار الوطني في جنوب السودان، مقرًا في نفس الوقت باستمرار غياب عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق عملية سلام موثوق بها، مثل الشمولية ووجود بيئة حرة وآمنة.

وقدم وين إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول جنوب السودان ذاكراً ” إن الحوار الوطني يمكن أن يسهم إسهامًا كبيرًا في تحسين البيئة السياسية، من خلال مناقشة مفتوحة للمسائل الوطنية الحرجة “.

وشدد على أنه لا يمكن أن يكون بديلا عن اتفاق سلام تفاوضي يمكنه – إذا ما نفذ – إسكات البنادق وإنهاء الصراع وأن يلعب دورا في توطيد السلام المستدام على المدى الطويل.

ودعا مساعد الأمين العام قادة جنوب السودان على الإنصات إلى مطالب المجتمع الدولي .