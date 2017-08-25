أهالي مركز نصبه بالباحة يشتكون من ضعف خدمات الاتصالات ويناشدون بالتدخل - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

ناشد أهالي مركز نصبه بمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، المسؤولين عن استيائهم من شركة الاتصالات السعودية stc بضرورة حل معاناتهم من ضعف خدمات الإنترنت والاتصال؛ معتبرين اشتراكهم في الخدمات المقدمة للإنترنت والجوال بلا فائدة.

يعانون أهالي القرية من مشكلة برج الاتصالات السعودية STC الموجود بعقبة نصبه الذي لا يخدم المركز بالشكل المطلوب حيث المسافة لا تعدى ٢ كيلو عن القرية؛ وفوق ذالك يعانون من الضعف وأيضاً تهالك وسقوط غطاء كبينة العداد بالبرج وأحيانًا اختفاء شبكة الاتصال وقت هطول الأمطار وتستمر لساعات .

وذكر المواطنين، أن شبكة الإنترنت في زمننا هذا أصبحت من الأساسيات في البيت أو إنهاء أي معاملة أو بحث عن عمل ومتابعة الوظائف أو التقديم على الدراسة والقرية تفتقر إلى خدمة الجيل الرابع والجيل الثالث ضعيف جداً .

وطالب عدد من الأهالي الاتصالات السعودية، كما يناشدون بالتدخل وحل مشكلتهم وتقوية البرج بالقرية، مؤكدين حرص الحكومة الرشيدة على إيصال جميع الخدمات للمواطن.